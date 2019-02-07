أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس‎

طرابلس – بوابة افريقيا الاخبارية

لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم

وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 7 – 2 – 2019

مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة

1 دولار = 4.360 دينار ليبي

1 يورو = 4.930 دينار ليبي

1 جنيه استرليني 5.470 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.690 دينار تونسي ( بن قردان )

أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :

الدولار الامريكي = 1.3881 دينار ليبي

اليورو : 1.577 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7954 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.3845 دينار ليبي

100 ين ياباني = 1.26 دينار ليبي

الريال السعودي = 0.3701 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3779 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.456 دينار ليبي

الدرهم المغربي = 0.1453 دينار ليبي

الليرة التركي = 0.2655 دينار ليبي

الايوان الصيني = 0.2058 دينار ليبي

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