أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس‎

طرابلس – بوابة افريقيا الاخبارية
لازال الاستقرار سائد في أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي عند افتتاح السوق الموازية اليوم
وفيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 7 – 2 – 2019
مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة
1 دولار = 4.360 دينار ليبي
1 يورو = 4.930 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 5.470 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.690 دينار تونسي ( بن قردان )
أما أسعار بيع العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع انخفاض او ارتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :
الدولار الامريكي = 1.3881 دينار ليبي
اليورو : 1.577 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني 1.7954 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 1.3845 دينار ليبي
100 ين ياباني = 1.26 دينار ليبي
الريال السعودي = 0.3701 دينار ليبي
الدرهم الاماراتي = 0.3779 دينار ليبي
الدينار التونسي = 0.456 دينار ليبي
الدرهم المغربي = 0.1453 دينار ليبي
الليرة التركي = 0.2655 دينار ليبي
الايوان الصيني = 0.2058 دينار ليبي
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