إعادة العمل بشركات سبها بعد تأمين المدينة من الجيش

المتوسط:

إستانفت شركات صيانة الطرق بسبها أعمالها، بعد أن نجحت قوات الجيش في تأمين المدينة ومساعدة الشرطة على العودة لعملها من جديد بشكل منتظم.

وقال عميد المجلس البلدي لبلدية سبها حامد الخيَالي في تصريح خاص لقناة ليبيا،، إن البلدية تتابع أعمال الشركات التي نالت عطاء صيانة وترميم الطرقات، من خلال التأكد من مدى مصداقيتها وجودة عملها.

ونوه الخيالي أن صيانة الطرق تشمل ردم الحفر وتعديل مستواها مع الطريق، وصيانة جوانب الطرق، مبنياً أن حالة الأمن التي تشهدها المدينة، ستعزز من الخدمات التي يمكن للبلدية تنفيذها في الفترة المقبلة، سواء في مجال الصيانة او التأسيس لمشاريع جديدة..

