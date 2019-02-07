الجيش يتصدى لهجوم على أوباري من قبل مجموعة تابعة لـ علي كنة المكلف من الرئاسي

تعرضت الكتيبة مئة وسبعة وسبعون المتمركزة بمدينة أوباري، فجر اليوم، لهجوم من قبل مجموعات مسلحة تابعة للمكلف بالمنطقة العسكرية سبها من قبل المجلس الرئاسي، علي كنة.

وحسب مصادر لـ قناة ليبيا، فإن حصيلة الاشتباكات ارتفعت الى ثمانية قتلى وعدد من الجرحى، من بينهم قتيلان اثنان من قوات الجيش، وأكدت ذات المصادر أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم، ومطاردة المجموعات المسلحة إلى ما بعد الشركة الرومانية.

وفيما أكدت مصادر صحفية أن الهجوم جاء بأمر من رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، الذي أعرب عن استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم للقوات التابعة لكنة.

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