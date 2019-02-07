الجامعة التونسية للنزل: أرقام مداخيل السياحة منقوصة بسبب الليبيين

طالبت الجامعة التونسية للنزل بامتثال الديوان الوطني للسياحة في البلاد المعايير الدولية الموصى بها عند الإعلان عن نسب نمو السياح سنويًا، بسبب عدم احتساب نسبة كبيرة من الليبيين الذين يلجؤون لتغيير العملة خارج الدوائر الرسمية.

وقال رئيس الجامعة التونسية للنزل، خالد فخفاخ، خلال مؤتمر صحفي بمقر الجامعة، الأربعاء، إن المداخيل غير المسجلة بالعملة الصعبة تقدر بـ3106 ملايين دينار تونسي نظرًا لأن السياح الليبيين والجزائريين المقيمين بالخارج يسددون معاليم مداخيل الخدمات السياحية بالنزل بالدينار التونسي، مما يرفع جملة مداخيل السياحة بالعملة الصعبة إلى 7199 مليون دينار حسب الجامعة التونسية للنزل وهي نسبة تسجل لأول مرة بعد الثورة.

واعتبر خالد فخفاخ أن السياح المغاربيين (الجزائريين والليبيين) الذين يمثلون 68% من الوافدين يواصلون تغيير العملة خارج الدوائر الرسمية ولذلك يسددون معاليم إقامتهم بالدينار.

وأضافت الجامعة التونسية للنزل أن المداخيل المنشورة من طرف الديوان الوطني للسياحة غير مطابقة للمعايير الدولية الموصى بها منذ سنة 2000 من المنظمة العالمية للسياحة، موضحة أن ما ينشره الديوان لا يتضمن مداخيل السياحة الداخلية والمغاربية المدفوعة بالعملة المحلية في المجموع العام من مداخيل السياحة بالعملة الصعبة.

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