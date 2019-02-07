وزير التعليم بالحكومة المؤقتة يتابع تنفيذ مشاريع صيانة جامعة بنغازي‎

قام وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، رفقة وفد وزاري بجولة تفقدية إلى عدد من مشاريع تنفيذ الصيانة التشغيلية لعدد من الكليات بجامعة بنغازي موزعة على عدة مناطق بالمدينة للوقوف على عمل الشركات المنفذة للمشاريع وذلك لعودة الكليات لما كانت عليه بعد ما تعرضت له من أضرار في بنيتها خلال فترة عمليات القوات المسلحة ضد الإرهاب بمدينة بنغازي.

ورافق الوزير في جولته مدير إدارة المشروعات بالوزارة ومدير عام مركز المناهج التعليمية ومدير إدارة التعاون الدولي والمكتب الإعلامي بالوزارة، حيث التقوا مسئولي الكليات الجامعية وإدارة المشروعات بجامعة بنغازي وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع..

وكان عدد المشاريع التي تم زيارتها بمدينة بنغازي 11 مشروع ، موزعة بين كلاً من جامعة بنغازي الرئيسية (قاريونس سابقاً) ، وكلية التربية بمنطقة الهواري ومجمع الكليات الطبية ، حيث لا زالت أعمال الصيانة فيها مستمرة ، وذلك حتى يتم استيعاب كل طلاب الكليات الجامعية وإستمرار العملية التعليمية فيها دون معوقات..

يشار إلى أن عدد طلاب جامعة بنغازي والكليات التابعة لها يقدر بحوالي 100) ألف) طالب وطالبة ، الأمر الذي يتطلب بنية جامعية ممتازة لاستيعاب هذا العدد الطلابي وتقديم أفضل الخدمات له بشكل دائم.

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