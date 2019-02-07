باشاغا يبحث وضع الجنوب مع السفير الإيطالي لدى ليبيا

استقبل وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الخميس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وبحث معه الأوضاع الأمنية في البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة عبر موقع فيسبوك إن اللقاء في العاصمة طرابلس تطرق إلى الوضع الأمني في الجنوب الليبي والترتيبات الأمنية التي تشهدها العاصمة طرابلس.

كما تم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا الأمنية منها. وجدد باشاغا شكر وتقدير وزارة الداخلية حكومة إيطاليا في دعمها حكومة الوفاق الوطني والوزارات التابعة لها.

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