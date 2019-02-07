“داخلية الوفاق” تُحدد الجهات المسؤولة عن ضبط الأمن

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الخميس، المواطنين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي أعمال مشبوهة تخل بالوضع الأمني، مُطمئنة بأن الأوضاع الأمنية تسير بشكل صحيح.

وقالت “داخلية الوفاق” في بيان نشرته بحسابها في “فيسبوك”، إنها وفي إطار مساعيها لتأمين طرابلس وضواحيها، قامت بتكليف عدة مديريات أمن لتأمين كافة المرافق الحيوية للحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخارج المدينة.

والمُديريات المُكلفة هي طرابلس، وتاجوراء، ورأس الغزال، والجفارة، وقصر بن غشير، وجنزور، ومنفذ مطار معيتيقة الدولي، ومنفذ مطار طرابلس العالمي، حسب نطاق اختصاص كل مديرية.

وأضافت الداخلية أن جهود التأمين تأتي بمشاركة هيئة السلامة الوطنية، وجهاز المباحث الجنائية، وجهاز المباحث العامة، وجهاز المخابرات الليبية، وجهاز الشرطة القضائية، وجهاز الإسعاف والطوارئ، ومصلحة أمن المنشآت والمرافق، والإدارة العامة للأمن المركزي، والإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والإدارة العامة لأمن المنافذ، والإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات السابقة يقع على عاتقها تفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية، وتسيير حركة المرور، وضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار.

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