المؤقتة ترسل شحنة أدوية للجنوب الليبي

أرسلت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفى الميداني العسكري بتمنهنت ومركز سبها الطبي والمركز الصحي غدوة.

وبينت إدارة الإعلام بوزارة الصحة أنه رافق قافلة المستلزمات الطبية كل من مدير مكتب العلاقات عبد الله البراني ورئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة إبراهيم اليتيمي. من جانبها أعلنت مستشفى أوباري العام استقبالها اليوم الخميس، قتيل و 7 جرحى جراء الهجوم المسلح على مقر الكتيبة 173 في المدينة.

وكانت مجموعة تابعة لمكون التبو وبمعاونة مجموعة من أزواد أوباري، قامت بمهاجمة مقر كتيبة طارق بن زياد حيث تمركزت بها الكتيبة 177 بإمرة العميد خليفة الصغير والتي استلمت يوم أمس زمام امور استلام حقل الشرارة الواقع جنوب غرب أوباري ومنافذ المدينة.

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