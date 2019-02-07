لجنة الدفاع النيابية: قطر تقف وراء تكليف الرئاسي لـ علي كنة أمراً لمنطقة الجنوب العسكرية

ليبيا – وصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال المهيوب في بياناً له اليوم الخميس تعينات المجلس الرئاسي بالمنطقة الجنوبية بـ”الإجراءات غير المسؤولة” تحمل في طياتها لمسات قطر ،لافتاً إلى أن الغرض منها خلط الأوراق وإثارة الفتنة والرعب بين أهل المنطقة الجنوبية بشكل خاص وليبيا بشكل عام في إشارة منه إلى تكليف السراج لعلي كنة أمراً لمنطقة الجنوب العسكرية التابعة للرئاسي.

اللجنة طالبت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أبناء ليبيا الشرفاء للوقوف صفاً واحداً خلف المؤسسة العسكرية في طرد هذه العصابات وإفشال مشروع قطر في ليبيا ورفض كل ما يصدر عن المجلس الرئاسي واصفاً إياه بـ”غير الدستوري” تحديداً في الأمور العسكرية.

وأشارت اللجنة في ختام بيانها إلى أن ما يصدر عن المجلس الرئاسي تحديداً في الأمور العسكرية دليل واضح على تحالفه مع الإخوان المسلمين وتيارات القاعدة برعاية قطرية من أجل البقاء في ظل الفوضى وإنعدام الأمن.

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