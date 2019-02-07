سفير ألمانيا: التعليم من أهم عناصر التمكين في أي مجتمع

التقى السفير الالماني لدى ليبيا اوليفربوزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل . وقال اوفكز في تغريدة له بموقع “توير” إن التعليم يعتبر من أهم عناصر التمكين في أي مجتمع” مضيفااجتماع بناء مع وزير التعليم “حيث تم التطرق لإيجاد طرق للتعاون في مجال التدريب المهني وتبادل الزيارات بين الطلبة”.

وكان رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني المكلف علي السايح عقد اجتماعاً مع المنسق الوطني للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لمكتب ليبيا ضياء الصادق وذلك لمناقشة التعاون المشترك بين الهيئة والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)واستعرض المجتمعون ما تم إنجازه من برامج تدريبية ناجحة في مجال التعليم التقني والفني إلى جانب مناقشة تقديم مقترح تدريبي جديد للخريجين حيث أبدى المنسق استعداده لتنفيذ أغلب ما ورد بالمقترح المعد للمدربين بالمعاهد الفنية المتوسطة.

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