داخلية الوفاق تكلف هذه الجهات بتأمين المرافق بطرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنها كلفت عددا من الأجهزة الأمنية بتأمين كافة المرافق الحيوية, للحفاظ على الأمن وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخارج المدينة, وتفعيل عمل الدوريات والتمركزات الأمنية وتسيير حركة المرور وضبط الأشخاص المطلوبين على ذمة قضايا جنائية واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الأوضاع الأمنية تسير بشكل صحيح, داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي أعمال مشبوهه تخل بالوضع الأمنيمشيرة إلى أن ذلك يهدفلتأمين مدينة طرابلس وضواحيها.

وأوضحت الوزارة أنها كلفت بعمليات التأمين كلا منمديريات الأمن “طرابلس, تاجوراء, رأس الغزال, الجفارة, قصر بن غشير, جنزور, منفذ مطار معيتيقة الدولي, منفذ مطار طرابلس العالمي” حسب نطاق إختصاص كل مديرية بمشاركة هيئة السلامة الوطنية, جهاز المباحث الجنائية, جهاز المباحث العامة, جهاز المخابرات الليبية, جهاز الشرطة القضائية , جهاز الإسعاف والطوارئ , مصلحة أمن المنشآت والمرافق , الإدارة العامة للأمن المركزي, الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية, الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة, الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية, الإدارة العامة لأمن المنافذ, الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

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