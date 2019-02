أهالي الكفرة يجددون دعمهم لعمليات الجيش في الجنوب

المتوسط:

جدد أهالي الكفرة بكافة أطيافهم، دعمهم للعمليات العسكرية التي يقودها الجيش لتطهير مناطق الجنوب الغربي.

وأدان الأهالي في بيان مصور أي محاولة لعرقلة تقدم الجيش في تلك المناطق ، عادين هذا الفعل خيانة كبيرة، وإساءة لكافة كل من عانى من العصابات الإجرامية.

كما أدان أهالي الكفرة وفقاً للبيان، القنوات الإعلامية المأجورة التي تحاول تشويه صورة الجيش.

وعبر الأهالي عن فخرهم بتضحيات أبنائهم الذين استطاعوا هزيمة هؤلاء المرتزقة، في أكثر من 8 معارك.

