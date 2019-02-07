الدولية للهجرة تقدم مساعدات إنسانية في طرابلس

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن تقديم مساعدات إنسانية لـ255 مهاجر في العاصمة طرابلس. وبينت المنظمة الدولية للهجرة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”أن التحديات تتفاقم في مراكز الاحتجاز بصفة خاصة مع تدهور الاحوال الجوية موضحة أنها قدمت مراتب وملابس ومواد صحية الى 255 مهاجر في قصر بن غشير بالعاصمة طرابلس كجزء من جهودها لضمان وصول المهاجرين إلى المواد الإغاثية الضرورية, مشيرة إلى أن هناك الكثير مما ينبغي عمله لمعالجة مسألة الاحتجاز في ليبيا”. وفي مايو الماضي قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين بأماكن احتجاز رسمية في ليبيا بحوالي 5.700 شخصا بينهم 2,367 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية

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