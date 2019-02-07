أمن الجفارة: ضبط متهم بعدد من قضايا القتل والخطف

أكدت مديرية أمن الجفارة ضبط شخص مطلوب في العديد من جرائم القتل والخطف ويتبع تشكيل عصابي يمتهن الخطف والحرابة من بينها قتل سيدة عام 2017. وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الشخص الذي جرى ضبطه “ص . إ . ا” تونسي الجنسية وقد قام قسم البحث الجنائي الجفارة في وقت سابق بإلقاء القبض على بعض أفراد العصابة التي يعمل معها. ودعت مديرية أمن الجفارة من لديه بلاغ ضده من المواطنين إلى مراجعة قسم البحث الجنائي أو أقرب مركز شرطة تابع للمديرية.

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