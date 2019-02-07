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“ممرض مُجتهد” يسد عجز قطاع الصحة 

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم ينتظر الممرض جبريل حسن المختص في الجراحات الصغرى اهتمام قطاع الصحة في هذا المجال بل اتخذ ركنا في شركة ليقدم من خلاله خدماته للمرضى والمعالجين.

ويبدأ الممرض جبريل حسن كل يوم عمله من داخل شركة الرائد للمعدات الطبية في تراغن، وهي شركة تقدم خدماتها الطبية والتقنية الفنية للمؤسسات الصحية والمرضى على حد سواء.

ووجد جبريل الاختصاصي في الجراحات الصغرى لنفسه في الشركة زاوية كافية لممارسة تخصصه وتقديم خدماته للمرضى بالمنطقة.

ومنحت الشركة لجبريل غرفة صغيرة بمسمى “مركز الرائد للحجامة والتداوي بالأعشاب والزيوت الطبيعية والجراحات الصغرى”، مقابل تقاسم قيمة إيجار المكان.

براعة جبريل وخبرة الفريق الطبي المساعد له أكسبته محبة الأهالي وثقتهم في المركز وكوادره وأن يكون المكان مستقلا وبإمكانيات أكثر حداثة، طموح يرواد جبريل ومساعديه أمام عجز قطاع الصحة في دعم مثل هكذا مشاريع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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