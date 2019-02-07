“ممرض مُجتهد” يسد عجز قطاع الصحة 

لم ينتظر الممرض جبريل حسن المختص في الجراحات الصغرى اهتمام قطاع الصحة في هذا المجال بل اتخذ ركنا في شركة ليقدم من خلاله خدماته للمرضى والمعالجين.

ويبدأ الممرض جبريل حسن كل يوم عمله من داخل شركة الرائد للمعدات الطبية في تراغن، وهي شركة تقدم خدماتها الطبية والتقنية الفنية للمؤسسات الصحية والمرضى على حد سواء.

ووجد جبريل الاختصاصي في الجراحات الصغرى لنفسه في الشركة زاوية كافية لممارسة تخصصه وتقديم خدماته للمرضى بالمنطقة.

ومنحت الشركة لجبريل غرفة صغيرة بمسمى “مركز الرائد للحجامة والتداوي بالأعشاب والزيوت الطبيعية والجراحات الصغرى”، مقابل تقاسم قيمة إيجار المكان.

براعة جبريل وخبرة الفريق الطبي المساعد له أكسبته محبة الأهالي وثقتهم في المركز وكوادره وأن يكون المكان مستقلا وبإمكانيات أكثر حداثة، طموح يرواد جبريل ومساعديه أمام عجز قطاع الصحة في دعم مثل هكذا مشاريع.

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