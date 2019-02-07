الاتفاق على افتتاح فرع لمصرف الوحدة بشركة سرت

اتفقت إدارة الفروع بمصرف الوحدة وإدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، على افتتاح فرع لمصرف الوحدة داخل مناطق عمليات الشركة بمنطقة مرسى البريقة.

منسق وحدة الإعلام والتوثيق بشركة سرت – عيسى مختار البوعيشي – قال في تصريح لـ ” بوابة افريقيا الاخبارية ” اليوم الخميس، ان هذه الفرع سوف يعمل على ” تقديم الخدمات المصرفية للشركة والعاملين فيها، وان هذه الخطوة تأتي سعياً من إدارة الشركة لتقديم الخدمات المختلفة للعاملين فيها وتذليل الصعوبات التي تواجه “.

يذكر ان الاجتماع التقابلي الذي عقد الثلاثاء، بمقر إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، حضره رئيس لجنة الإدارة بشركة سرت -ناجي احفاف -وعضو لجنة الإدارة للعمليات -مسعود سليمان -وعضو لجنة الإدارة للتصنيع والصيانة -عبدالسلام الجابري -و عضو لجنة الإدارة للشؤون المالية والإدارية -عبدالله طاهر- و مدير إدارة الفروع بمصرف الوحد – فوزي فرج – ومساعد مدير إدارة الفروع – عبد العزيز الحاسي – و مدير إدارة التسويق – سالم الهوني – و مدير فرع الوحدة اجدابيا – سالم عبدالرحمن.

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