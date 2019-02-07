مديرية أمن الجفارة تضبط تونسي يتبع لتشكيل عصابي يمتهن الخطف والحرابة

ليبيا – أكدت مديرية أمن الجفارة بأنه تم ضبط المدعو “ص . إ . ا” تونسي الجنسية والمطلوب في العديد من جرائم القتل والخطف.

داخلية الوفاق أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع له هو يتبع تشكيل عصابي يمتهن الخطف والحرابة حيث تم ضبط مجموعه منهم في السابق من قبل قسم البحث الجنائي الجفارة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

وأهابت مديرية أمن الجفارة المواطنين من لديهم بلاغ ضده مراجعة قسم البحث الجنائي أو أقرب مركز شرطة تابع للمديرية.

ويشار إلى أن أحد الجرائم التي إرتكبها المدعو “ص.إ.ا” قتل السيد “م . ج . ص” بشهر 5 لسنة 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية