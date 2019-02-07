موجز للأخبار المحلية

يرصد لكم موقع قناة “218” في هذه الزاوية أهم الأخبار والنشاطات المحلية في مختلف المدن الليبية، والتي جاءت كالتالي:

صرمان

شهدت صالة “راديو الأولى” في صرمان الاجتماع الدوري الثاني للمنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة بالمنطقة الغربية

وتم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة الداخلية للمنظمة وآلية عملها التي تعتبر منظمة إنسانية مدنية تقدم الخدمة والعون لكل المحتاجين في السلم والرعاية والإغاثة

وشهد الاجتماع حضور رئيس المنظمة في المنطقة الغربية وعدد من مديري الفروع وبعض المنتسبين للمنظمة في صرمان

زوارة

أقيمت في مدينة زوارة ورشة تدريب عن أساسيات المناظرة استُهدف فيها الشباب من مختلف الشرائح من الجنسين نظمتها منظمة تالسا الحقوقية وصوت الشباب الأمازيغي وبالتعاون مع مؤسسة نادي الحوار والمناظرة مصراتة

وتهدف الورشة التي تستمر أربعة أيام إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع وتحفيزهم لإيصال أصواتهم وتدريبهم على طرق الحوار عن طريق استعمال الأدلة المنطقية بأسلوب علمي في الحوارات والمناظرات وإقحامهم في المؤسسات المدنية بدلا من استغلالهم في الحروب

سبها

قامت كلية الزراعة في جامعة سبها بتنظيم ورشة عمل بعنوان “واقع الثروة الحيوانية في ليبيا وآفاق تنميتها” بمشاركة عدد من أعضاء هية التدريس بكلية الزراعة

وتم مناقشة عدد من الورقات تناولت الثروة الحيوانية مثل المواشي والدواجن وأسالب تربيتها والمحافظة عليها وكيفية وقايتها من الأمراض

وأوصى المجتمعون بضرورة التعرف على مشكلات النتاج الحيواني في منطقة الجنوب ودراستها واقتراح الحلول الملائمة لها.

بنغازي

أقامت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة ورشة عمل في بنغازي للتعريف بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الليبي بالشراكة مع منظمة dca الدنماركية وبرعاية السفارة الهولندية في ليبيا.

وقدمت الورشة عدة توضيحات حول ما تكفله الاتفاقية للأشخاص ذوي الإعاقة من حقوق أهمها حق الوصول وعدم التميز والمساواة والصحة والتعليم والرعاية، حيث قدم المشاركون عدة مقترحات حول هذه الحقوق وكيفية تحقيقها وفق شروط وبنود واضحة.

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