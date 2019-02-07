اليونيسيف تبحث دعم المرافق التعليمية والصحية ببنغازي

التقي رئيس المجلس التيسيري المكلف لبلدية بنغازي إدريس غيث اقدورة اليوم الخميس رئيس منظمة اليونيسيف في ليبيا عبد الرحمن غندور والوفد المرافق له .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أنه جرى خلال اللقاء بحث سُبل دعم المنظمة للمرافق التعليمية والصحية في المدينة من خلاب صيانة المدارس ورياض الأطفال وتوفير مساحات صديقة وآمنة للطفل بالإضافة إلى النظر في احتياجات الفئات الخاصة وتوفير الاحتياجات الضرورية لمركز المعاقين بنغازي.

وحضر الاجتماع كل من وكيل ديوان بلدية بنغازي ورئيس وأعضاء لجنة التواصل الدولي بالبلدية ومديري إدارتي العلاقات العامة والإعلام المحلي والمتابعة وضمان الجودة.

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