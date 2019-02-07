ماذا قال وزير التعليم بشأن اعتماد المناهج الأجنبية؟

أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل أنه لن يتم البت في موضوع اعتماد مناهج مدارس التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية إلا بعد أن يعقد اجتماعاً موسعاً بين كل من مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية بالوزارة و إدارة التعليم الخاص وإدارة الجامعات والمركز الثقافي البريطاني ومديري مدارس التعليم الأجنبي بليبيا. وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أن عبد الجليل أكد أن الاجتماع يهدف لوضع معايير وشروط واضحة لاعتماد مناهج التعليم الأجنبي وقبول طلابها للدراسة بالجامعات الليبية وآلية منظمة للإشراف على العملية التعليمية داخل تلك المدارس.

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