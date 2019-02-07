صحة المؤقتة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات سبها

ليبيا – أعلن وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب عن إرسال شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية للمستشفى الميداني العسكري بمدينة سبها وشحنه متكاملة لمركز سبها الطبي .

عقوب أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن الشحنه تم تجهيزها عن طريق جهاز الامداد الطبي التابعة للحكومة بمدينه بنغازي وتحت إشراف رئيس غرفة عمليات الطوارئ بوزارة الصحة وبتنسيق مدير مكتب العلاقات العامة بوزارة الصحة الذي تولى تسليمها المنشآت الصحية بسبها تمهيداً لارسال قافلة طبيه تضم نخبه من الاطباء في عدة تخصصات مختلفة لبلدية سبها مطلع الأسبوع القادم لتقديم الخدمات العلاجية والاسعافية.

وأضاف وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة أن الهدف من إرسال الشحنة المساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى القوات المسلحة في كافة محاور القتال والوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب.

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‏‎كما أكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المستشفيات الميدانية داخل مدينة سبها وخارجها ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة المتمثلة بمركز سبها الطبي والمستشفيات الميدانية العسكرية وإدارة الخدمات الصحية بسبها وفقاً لتوصيات مجلس وزراء الحكومة المؤقتة.

ولفت إلى أن الوزارة تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير المدينة وأن دعم المستشفيات الميدانية سيساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.