النائب العام يستدعي عبد المجيد بريش رئيس مؤسسة الاستثمار السابق

استدعى مكتب النائب العام صباح اليوم الخميس عبد المجيد بريش رئيس مؤسسة الاستثمار السابق للتحقيق معه في عدة تجاوزات مالية تخص المؤسسة فترة توليه رئاستها بالإضافة لشكوى مقدمة ضده من مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الحالي، حيثُ يتهمه مجلس إدارة المؤسسة الحالي بأن بريش قد تسبب في خسائر مالية كبيرة للمؤسسة ومستمرة حتى هذه اللحظة توابعها وتتهم المؤسسة بريش على انه مسؤول على خسائر تُصرف للحرس القضائي فاقت 150 مليون يورو ” .هذا ولم يتم التأكد حتى الأن هل تم إحالة بريش لسجن معيتيقة الذي تسيطر عليه ” الردع” أو تم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه.

وكان المجلس الرئاسي، قد اتهم بريش الرئيس بانتحال صفة رئيس المؤسسة بعد أن قام مع مجموعة مسلحة بعملية باقتحام مقر المؤسسة الليبية للاستثمار ببرج طرابلس، في العام 2017. وطالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومحافظ مصرف ليبيا المركزي والنائب العام ووزراء الداخلية والخارجية “بعدم التعامل مع أي شخص أو جهة لا تحمل أية صفة قانونية وشرعية تنفيذًا لقرارات المجلس الرئاسي الصادرة بالخصوص”.

يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، غادر البلاد خوفاً من استدعاءه للتحقيق من قِبل النائب العام ، حسب ما أكدت مصادر لبوابة افريقيا الإخبارية.

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