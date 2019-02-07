“ديوان المحاسبة” يتفقّد “قاطرات منسية” بميناء الخمس

تفقد مدير إدارة تقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة خلال زيارته لميناء الخمس قاطرات تم توريدها من الولايات المُتحدة لمشروع السكك الحديد منذ عام 2010.

ورافق رئيس جهاز الطرق الحديدية مسؤولو ديوان المحاسبة خلال الزيارة لتقييم وضع القاطرات في حضيرة الميناء والبالغ عددها 16 قاطرة.

وبحسب ديوان المحاسبة فإن الدولة الليبية تعاقدت عام 2017 على توريد 56 قاطرة سلمت منهم 40 قاطرة لهيئة سكك الحديد في دولة مصر تنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين قبل عام 2011.

ويُذكر أن صفقة “القاطرات المنسية” كلفت خزائن الدولة الليبية 179 مليون دولار.

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