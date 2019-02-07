سياسي إيطالي معارض: على الحكومة الاعتذار بعد تصريحات دي جورجي عن ليبيا

رأى سياسي يساري إيطالي معارض، أن على حكومة بلاده تقديم الاعتذار بعد تصريحات رئيس الأركان السابق للقوات البحرية، الأميرال جوزيبي دي جورجي عن ليبيا.

وكان الأميرال دي جورجي قد قال في تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، إن “في ليبيا لا توجد موانئ آمنة لأن هناك حالة صراع بين العصابات المسلحة”، وأن “المهاجرين في حالة أَسر غير إنسانية”، بينما “ستكون الممرات الإنسانية ضرورية لإدارة ظاهرة الهجرة”.

وبهذا الصدد، نقل السكرتير الوطني لحزب اليسار الإيطالي، نيكولا فراتويانّي على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، كلمات دي جورجي: “إن من يتحدث عن غزو للمهاجرين لا يعرف عن ماذا يتحدث”. وأردف “أقسم أنني لم أنطق بهذه الكلمات، أنا فراتّوياني المعهود”، بل “وردت على لسان رئيس الأركان بحريتنا السابق، الأميرال دي جورجي”، مؤكدا “ليس لدي ما أضيفه”، على كلماته.

وخلص السياسي المعارض إلى القول إن “شخصاً ما من طرف الحكومة، يجب أن يعتذر على أية حال، عن الحماقات التي تصدر عنها كل يوم”.

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