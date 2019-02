كندا تعتزم استقبال 750 شخصا من «ضحايا العبودية» بليبيا

المتوسط:

تعتزم كندا الاستمرار في استقبال نحو 750 شخصا ممن وصفتهم بضحايا العبودية في ليبيا لاسيما بعد حصول 150 منهم على حق اللجوء فعليا.

وأشار وزير الهجرة الفيدرالي الكندي أحمد حسين إلى عزم بلاده استقبال 600 من هؤلاء الضحايا بعدما صُدم العالم خلال العام 2017 بالصور الوحشية لمن تم بيعهم كعبيد في ليبيا.

وأضاف بأن كندا واحدة من البلدان القليلة التي التزمت بالعمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاستقبال هؤلاء اللاجئين وتقديم مسكن جديد لهم.

