سلامة يكشف عن طبيعة علاقته بـ”حفتر”

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا أن العلاقة مع قائد الجيش خليفة حفتر علاقة دائمة ودورية.

وقال سلامة في لقاء تلفزيوني أن هناك أطراف عديدة داخل ليبيا تريد للبعثة أن تدخل في خضم الخلافات السياسية داخل البلاد مضيفا “لن ننزلق لهذا المنزلق”. وأضاف سلامة “لا نريد للانتخابات أن تكون علة جديدا” وإنما حلا لذلك فإن البعثة تسعى لتأمين شروطها مردفا “ليس التنافس الفرنسي الإيطالي هو الوحيد الذي يعيق العملية السياسية في ليبيا وإنما هناك عدد من النزاعات الدائرة في المنطقة أيضا تؤثر على الوضع الداخلي في ليبيا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية