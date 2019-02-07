المرأة الليبية تأخذ المبادرة لحماية عائلتها وبيئتها من وباء داعش

أخبار ليبيا24

لن تقف المرأة الليبية مكتوفة الأيدي أمام الوباء الداعشي الذي يهدد منزلها وعائلتها ومجتمعها بأيديولوجيته المتطرفة وإرهابه الإجرامي.

لن تقبل المرأة الليبية أن ينحرف الشباب الليبي, ويهدم مستقبله, وينسى حضارته العريقة ودينه الإسلامي وثقافته المنفتحة لينجر الى صفوف تنظيم همجي متوحش ادعى معرفة الإسلام وراح يشوه تعاليمه ويسيء لشعبه.

فلقد سئمت المرأة من الشعور بالخوف من الخطر القاتم على الأبواب المتأهب لافتراس ضحاياه, وأدركت أن بخوفها على أبنائها, وبجدارتها في أدراك الموقف, وقدرتها على التعاون مع كل فئات المجتمع الليبي اليقين على ردع الإرهاب وإبعاده عن محيطهم, فهي قادرة على تحقيق المعجزات, ومؤهلة للتواصل مع الأهالي والشباب لتوعيتهم عن حقيقة داعش القذرة, ولإنذارهم من الانضمام الى صفوفه, ولتحذيرهم من تصديق أكاذيبه, ولإخبارهم عن حسرة وندم المئات من الشباب الضالين, ولإنقاذهم من مصير مماثل.

تحت عنوان «انتشار السلاح والمخاوف من عدم تحقيق الاستقرار في البلاد»، أقيمت بقاعة المركز الثقافي في طبرق، في مطلع يناير لقاء عمل نظمته جمعية «فتاة ليبيا» الخيرية بدعم من المعهد الجمهوري الأمريكي.

وأفاد منسق اللقاء عبدالرحمن فتحي، أنَّ الفعالية شارك فيها العديد من النشطاء والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني وطلبة من جامعة طبرق.

ونوه فتحي، أن القاء يأتي في إطار الاستعداد لإطلاق مبادرة شبابية من أجل المساهمة في تخفيض نسبة استخدام السلاح بالقرب من التجمعات السكانية في المدينة.

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