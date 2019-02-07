المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا: مكون التبو يتعرض لانتهاك صريح لحقوق الإنسان

قال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، إن ما يتعرض له مكون التبو في الجنوب الليبي، وتحديدا في مدينة مرزق، من قصف واعتداء على المدنيين، وترويع للأطفال والشيوخ ومحاصرتهم من قبل ما يسمى بالجيش العربي الليبي، هو انتهاك صريح لحقوق الإنسان، التي أقرتها المواثيق الدولية.

ودعا مجلس أمازيغ ليبيا في بيان له، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى تحمل المسؤولية القانونية والجنائية، لما يترتب على هذه الانتهاكات.

وأضاف المجلس أن الاحتكام إلى لغة السلاح، يهدد مدنية الدولة، ويمهد لعسكرتها، كما يعقد من الأزمة الليبية، ويؤدي إلى تقويض الأمن والاستقرار إلى أجل بعيد.

وأكد البيان، أن محاربة الإرهاب والتطرف مسؤولية وطنية واجبة على كل الليبيين.

وكان الناشط بمؤسسات المجتمع المدني، في مدينة مرزق جنوب ليبيا، سليمان سيدا، قد قال إن الطيران الحربي التابع لعملية الكرامة استهدف تجمعا مدنيا سلميا كان يعد لمظاهرة تندد بالعملية العسكرية، التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الجنوب الليبي.

وصرح سيدا لموقع ليبيا الخبر، أن حملة حفتر العسكرية تستهدف مكون قبيلة التبو، وتهدف إلى تطهيرهم عرقيا من خلال استخدامه لقبائل تناصبها العداء.

من جانبه أكد عضو لجنة الجرحى بمدينة مرزق، سعيد علي، لليبيا الخبر وقوع سبعة قتلى واثنين وعشرين جريحا، بينهم إصابات خطيرة جراء قصف الطيران التابع لعملية الكرامة، موضحا أنهم يتلقون العلاج في مستشفى مرزق العام.

وطالب الناشط المدني سليمان سيدا حكومة الوفاق الوطني بإصدار بيان يندد بالقصف الحربي على مدينة مرزق، وبعملية حفتر العسكرية التي تستهدف تطهير قبائل التبو بحسب سيدا.

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