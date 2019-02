المتوسط:

قال المبعوث الأممي للدعم في ليبيا، غسان سلامة، ان البعثة تعمل حاليا علي تأمين شروط الانتخابات في ليبيا، وصولا بها الي بر الأمان.

ورفض سلامة اي اتهامات بالانحياز لأي طرف في ليبيا، مؤكدا ان علاقته بخليفة حفتر جيدة.

وقال سلامه انه يؤيد أي طرف في ليبيا يحارب الإرهاب، الذي يستهدف أمنها، مشيرا الي ان ليبيا تخسر ٣٠ مليون دولار يوميا جراء إغلاق حقل الشرارة.

