بلدي مصراتة: بحثنا مع السفير الألماني سبل التعاون الاقتصادي

قال عضو مجلس مصراتة البلدي علي أبو

ستة” الخميس، إن المجلس بحث مع

السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” سبل التعاون على المستوى

الاقتصادي باعتبار أن المدينة تميزت في هذا الجانب.

ونفى “أبو ستة” في تصريح

للرائد أن تكون زيارة “أوفتشا” إلى مصراتة اليوم زيارة

“صورية”، مؤكداً أن الزيارة تمثل خطوة هامة نوقش من خلالها إمكانية إضفاء

تجربة الشركات الألمانية في المدينة خاصةً وأنها لم تنفذ أية مشاريع في مصراتة من

قبل.

يُشار إلى أن السفير الألماني لدى

ليبيا “أوليفر أوفتشا” زار بلدية مصراتة، رفقة وفد من السفارة، وعقد

اجتماعاً مغلقاً مع المجلس البلدي للمدينة ونوابها، وألحقه باجتماعين اثنين مع

غرفة التجارة والصناعة مصراتة، والمنطقة الحرة مصراتة.

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