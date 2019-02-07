سلامة يحسم موقف الأمم المتحدة من “عملية الجنوب”

أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تأييده لعملية الجيش الوطني في المنطقة الجنوبية ضد الإرهاب والعصابات الأجنبية.

وقال سلامة في تصريحات لقناة العربية، إن “الأمم المتحدة أيدت عملية مكافحة الإرهاب في بنغازي وفي سرت، وتؤيد عمليات الجيش ضد القاعدة في الجنوب الغربي”.

وأضاف أن الأمم المتحدة تؤيد كل طرف ليبي يقوم بعمليات عسكرية ضد الإرهاب ولا سيما الجيش.

وبشأن الاتهامات بأنه منحاز لبعض الأطراف، وأنه بات جزءا من الأزمة الليبية، قال سلامة إن هذا تجنٍ وإن علاقته برئيس مجلس النواب عقيلة صالح دائمة، مبينا أنه يتشاور معه في العملية السياسية للوصول مع الأطراف الأخرى إلى تسوية تاريخية في الملتقى الوطني.

وأضاف سلامة “هناك مزايدون وغوغائيون يريدون أن تنحاز الأمم المتحدة لأطراف ما، إلا أننا نحافظ على خطنا المحايد”، لافتا إلى أن البعثة لن تشارك في الخلافات السياسية وستسعى مع الأطراف بمن فيهم قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وبشأن الانتخابات الليبية، قال المبعوث الأممي إنه في حال توفر الشروط اللازمة للانتخابات فستحصل فورا، لافتا إلى أن البعثة تريد أن تكون الانتخابات “دواءً لا علة جديدة”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل على الحد من الاشتباكات في الجنوب لتتمكن من إجراء الانتخابات، ذاكرا أن أحداث أمنية غير متوقعة حالت دون إجراء الانتخابات العام الماضي.

وأوضح المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن التنافس الفرنسي الإيطالي في ليبيا ليس الوحيد الذي يعيق العملية السياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية