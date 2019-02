المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ الموضوع المثار حول ضبط حاويات تحمل مركبات بميناء الخمس على ظهر السفينة «ماركو» التي تحمل العلم المالطي.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنَّ هذه المركبات التي تم ضبطها بميناء الخمس قد تم تسليمها لوزارة الداخلية بناءً على التعليمات الصادرة من النائب العام، التي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها الى حين استكمال التحقيقات بشأنها.

