«بلدي مصراتة» يُناقش مع السفير الألماني التعاون الاقتصادي

المتوسط:

أفاد عضو المجلس البلدي، مصراتة، علي أبوستة، بأنَّ المجلس بحث مع السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، سبل التعاون على المستوى الاقتصادي باعتبار أن المدينة تميزت في هذا الجانب.

وأضاف أبو ستة، أنَّ هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة، نوقش من خلالها إمكانية إضفاء تجربة الشركات الألمانية في المدينة، خاصةً وأنها لم تنفذ أي مشاريع في مصراتة من قبل.

جديرٌ بالذكر، أن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، زار بلدية مصراتة، برفقة وفد من السفارة، حيثُ تمَّ عقد اجتماع مغلق مع المجلس البلدي للمدينة ونوابها.

