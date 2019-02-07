النائب العام يأمر بالتحفظ على “شحنة المدرعات”

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنها تسلّمت السيارات والمدرعات المضبوطة في ميناء الخمس، بناء على تعليمات صادرة من النائب العام والتي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها لحين استكمال التحقيقات بشأنها.

وتأتي تصريحات “الداخلية” بعد أن علمت “218” من مصادر خاصة أن شحنة السيارات المصفحة والمدرعات العسكرية المضبوطة بميناء الخمس، تم الإفراج عنها وغادرت باتجاه طرابلس.

وبين المصدر أن قوة جاءت إلى الميناء لاصطحاب السيارات والمدرعات، إلا أن موظفي الميناء أقفلوه بالحاويات، قبل أن يتبين أن القوة معها أمر من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ليتم الإفراج عن الشحنة.

وأظهرت صور في وسائل التواصل الاجتماعي لحظات إخراج شحنة المدرعات والسيارات من الميناء لإرسالها إلى طرابلس.

وكانت مصادر من ميناء الخمس قد كشفت لـ218، الأربعاء، عن وصول باخرة تحمل على متنها شحنة سيارات مصفحة ومدرعات عسكرية قادمة من تركيا إلى الميناء.

وأوضحت المصادر أن الباخرة “كارات” القادمة من ميناء الشحن “مرسين” في تركيا وصلت إلى ميناء الخمس مُحمّلة بحاويات تحتوي على 9 سيّارات نوع تويوتا 4 منها مُدرّعة والبقية مُصفّحات.

وأشارت المصادر إلى أن الباخرة التركية احتوت على 5 حاويات، 4 منها بحجم 40 قدما داخل كل منها سيارتان نوع تويوتا، فيما احتوت الحاوية الخامسة على سيارة واحدة.

وصادرت إدارة ميناء الخمس “السفينة المُريبة” وطالبت المسؤولين عنها بتزويدها بتصريح دخول من قبل المجلس الرئاسي أو وزارة الداخلية.

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