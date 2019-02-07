التكبالي: المشري “لم يقل الحقيقة” بشأن حفتر

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن موقف رئيس الأعلى للدولة خالد المشري من مسألة الديمقراطية ومصير قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر واضحٌ وموثق وليس كما يدعي.

وأضاف التكبالي أن رئيس الأعلى للدولة قد حاد عن الحقيقة حين قال إنه يقبل بالمشير حفتر إذا انضوى تحت سلطة مدنية وإنه مع مبدأ المشاركة في العملية الديمقراطية.

وأوضح التكبالي في إدراج مطول عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” أن بيان المجلس الأعلى للدولة بخصوص حضور رئيسه حفل الإفطار مع الرئيس الأميركي هو أمر مدهش، مبيناً أن المشري أراد أن يظهر في ملتقى حول ليبيا بمقر الكونغرس بمظهر المتسامح والكريم.

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