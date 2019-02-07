مقتل داعشي و 4 من الجيش في مطاردة بأم الأرانب

نعت كتيبة خالد بن الوليد، التابعة للقيادة العامة، أربعة من عناصرها، سقطوا خلال مطاردتهم لأحد أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، على الطريق الزراعي بمنطقة أم الأرانب، فيما أصيب اثنان آخران بجروح.

وحسب المكتب الإعلامي للكتيبة، فإن الواقعة بدأت عندما وردتها معلومة تفيد بمقتل رجل الأمن، رئيس عرفاء بركة واهلي التباوي، على الطريق الزراعي بمنطقة أم الأرانب المركز، وسرقة سيارته التي تتبع مركز أمن المنطقة.

وأضافت الكتيبة أن عناصرها وفور رؤيتهم للسيارة تبادلوا معها إطلاق النار، حيث تم قتل العنصر المطارد، ليتبين لهم أنه أحد عناصر تنظيم داعش.

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