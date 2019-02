وزير «عدل الوفاق» يُشارك في أعمال المؤتمر الوزاري في هولندا حول الوصول للعدالة

المتوسط:

شارك وزير العدل لحكومة الوفاق الوطني، محمد عبدالواحد، خلال أعمال المؤتمر الوزاري حول الوصول للعدالة، الذي بدأ أعماله صباح اليوم الخميس السابع من فبراير بقصر العدل بـ لاهاي بالمملكة الهولندية، الذي يحضره أكثر من ثلاثين وزيرًا للعدل من دول مختلفة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية.

وتتمحور أعمال المؤتمر حول السبل والآليات التي يمكن للدول اتباعها لأجل ضمان حق الجميع في الوصول للعدالة والإنصاف باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة وخطة العمل الدولية 2030.

وألقي وزير عدل الوفاق، كلمة استعرض فيها الآليات التي يوفرها القانون الليبي للمواطنين والأجانب على حد سواء لتمكينهم من الوصول الى المحاكم وحل نزاعاتهم.

