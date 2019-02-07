داخلية الوفاق تقول إنها استلمت شحنة السيارات المدرعة بناء على تعليمات النائب العام

الخمس-العنوان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، تسملها، اليوم الخميس، شحنة السيارات المدرعة القادمة من تركيا والمضبوطة في ميناء الخمس بناء على التعليمات الصادرة من النائب العام.

وقالت الوزارة، إن تعليمات النائب العام تقضي بالتحفظ عليها وحراستها إلى حين استكمال التحقيقات بشأنها.

وكان وزير الداخلية المفوض، فتحي باش آغا، قد أرسل، يوم الأربعاءـ برقية إلى إدارة جمارك الميناء يقول فيها إن شحنة الآليات العسكرية تتبع الوازرة وأنها دعم من أنقرة للوزارة، وذلك على الرغم، من عدم حمل الشحنة لمستندات رسمية.

ودعت، قوة حماية طرابلس النائب العام بالتحقيق الفوري والعاجل في الشحنة، وكذلك في شحنات الأسلحة والذخائر المختلفة التي سبق احتجازها في ميناء الخمس.

وأقفلت، قوة الحماية بميناء الخمس، اليوم الخميس، بوابة ميناء الخمس البحري، بالحاويات بعد محاولة إخراج شحنة السيارات المصفحة القادمة من تركيا، والتي ذكرت وزارة الداخلية أنها استلمتها.



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