اجتماع وزير «محلي الوفاق» مع المنظمات الحقوقية المعنية بذوي الإعاقة

ترأس اليوم الخميس وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني، اجتماعًا بحضور الوكلاء ومدراء الإدارات والمكاتب مع تكتل منظمات مجتمع مدني معنية بذوي الإعاقة.

وأكد الوزير، أهمية تفعيل جميع التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة لاسيما الاتفاقيات الدولية الذي صدقت عليها الدولة الليبية، حيث تمَّ الاتفاق على استمرار مثل هذه الاجتماعات، وأن الوزارة ستتعاطى مع جميع الحقوق ذات العلاقة بكل جدية وستضعها من أولويات الوزارة في خطط عملها.

