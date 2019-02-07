وزارة الداخلية توضح سبب تدخلها في “شحنة المدرعات التركية”

اوضحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني السبب وراء تدخلها في تحريز شحنة المدرعات التركية والتي ضبطت عبر جمارك ميناء الخمس .

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان صادر عنه أنَّ الموضوع المثار حول ضبط حاويات تحمل مركبات بميناء الخمس على ظهر السفينة “ماركو” التي تحمل العلم المالطي.

وأضاف البيان أنَّ هذه المركبات التي تم ضبطها بميناء الخمس قد تم تسليمها لوزارة الداخلية بناءً على التعليمات الصادرة من النائب العام، التي تقضي بالتحفظ عليها وحراستها الى حين استكمال التحقيقات بشأنها.

وكانت وسائل اعلام قد تناقلت تصريحات عن مسؤول رفيع فى إدارة مكافحة جمارك ميناء الخميس وأشار إلى محاولة مجموعة مسلحة تتبع وزارة الداخلية والوزير فتحي باشاغا بإقتحام الميناء ومحاولة الإستيلاء على المدرعات والمصفحات التركية دون اجراءات او أوامر تأشيرة للإفراج.

وكان جمارك ميناء الخمس قد قام بضبط عدد من الحاويات في سفينة قادمة من ميناء تركي وتحتوي على عدد من المدرعات والمصفحات.

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