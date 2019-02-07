الكتيبة 153 توكرة تقيم حفلا تكريميا لأسر شهداء الساحل الشرقي

توكرة-العنوان

أقيم بمعسكر الكتيبة 153 في توكرة حفل مهيب تكريمًا لأهالي وأبناء وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين من سكان منطقة الساحل الشرقي، والذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن من براثن الإرهاب.

وحضر التكريم آمر الكتيبة، اللواء مفتاح شقلوف، وآمر الإدارة العامة للتسليح والذخيرة بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء الناجي عوض الشهيبي، وآمر اللواء 73 العميد علي القطعاني، ومدير أمن توكرة العقيد رافع علي، ورئيس مجلس الحكماء والأعيان ببلدية توكرة ولفيف من الضباط وضباط الصف بالقوات المسلحة.

وأكد اللواء مفتاح شقلوف، في كلمته التي ألقاها داخل الاحتفالية أن القوات المسلحة لن تنسى شهدائها الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وأن القوات المسلحة ليست لديها أي خطوط حمراء في الذود عن الأرض والعرض، مشيرا إلى أنها لن تفرط في شبر واحد من ليبيا.

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