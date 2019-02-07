بالصور .. الشرطة النسائية في بنغازي تقود حملة للتقتيش على المركبات داخل المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أطلقت وحدة الشرطة النسائية التابعة لمديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، حملة تفتيش على إجراءات المركبات المخالفة في عدد من المناطق الحيوية بالمدينة .

وقالت رئيس وحدة الشرطة النسائية مقدم مرعية الفرجاني في اتصال هاتفي – إن الحملة استهدفت التفتيش على أوراق المركبات، ومن بينها الفحص الفني والتأمين واللوحات المعدنية وإزالة الزجاج المعتم .

وأكدت الفرجاني، استمرار تنظيم مثل هذه الحملات، حيثُ تم ضبط عدد 16 مخالفة هذا اليوم، مشيرة إلى التجاوب الكبير من قبل المواطنين مع الحملة ودعواتهم إلى مواصلة ضبط حركة المرور والقضاء على السلبيات المنتشرة على الطرقات العامة

وكان مدير مديريّة أمن بنغازي عميد “عادل عبد العزيز”، أصدرفي يناير الماضي، القرار رقم (81) لسنة 2019م، بشأن إنشاء وحدة شرطة نسائيّة، وتكون تبعيتها المباشرة لمدير الأمن .

ونَصّ القرارُ، على أن تتولى الوحدة، مباشرة مهامها المناطة بها، وعلى رأسها توفير العنصر النسائي للأقسام والمراكز الأمنية بالمدينة، أثناء المهام المتطلبة وجود عنصر نسائي.

وكُلف بموجب القرار مقدم “مرعية عبد السلام الفرجاني” بمهام رئيس الوحدة، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وبعد أن كانت النساء في ظل سيطرة تنظيم الدولة “داعش” في ليبيا إما زوجة أو مدرسة أو داعية أو جاسوسة أوسبية، إلى غير ذلك من هذه التصنيفات، باتت المرأة في الفترة الأخيرة عنصرًا أساسيا داخل التنظيم يصعب الاستغناء عنها أو تعويضها؛ نظرا للأدوار الموكلة إليها.

وفي أول ظهور إعلامي لها، بعد تحرير المدينة من ظلم هذا التنظيم الكافر، وقفت مقدم “مرعية الفرجاني” رئيسة الشرطة النسائية على امتحان القيادة النسائية في مقر قسم المرور والتراخيص بنغازي .

ورافق “الفرجاني” في المهمة، مقدم “سليمة الترهوني” وعقيد “محمد المنصوري”، ورائد “ناجي البرعصي” .

يشار إلى أن اختبار القيادة للعنصر النسائي حدد له يوم الأربعاء من كل أسبوع .

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