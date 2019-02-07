بني وليد تستلم 500 جرعة مضادة لمرض اللشمانيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

استلم مكتب الرعاية الصحية بني وليد، اليوم الخميس، عدد 500 لقاح مضاد لمرض اللشمانيا، قامت بجلبه وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح المجلس البلدي بني وليد، أن صرف هذه الجرعات سيكون عن طريق طبيب مختص، لمتابعة الحالات التي تتطلب العلاج.

وأشار إلى أن هذه الجرعات جاءت عن طريق التنسيق بين عميد بلدية بني وليد سالم علي انوير وإدارة الخدمات الصحية بالبلدية مع وزارة الصحة في حكومة الوفاق ضمن عدة مشاريع سيتم تفعيلها في إطار اهتمام الحكومة ومتابعتها لمتطلبات البلدية.

وكانت قد شهدت ليبيا، وخاصة المنطقة الغربية انتشار واسع الفترة الماضية لمرض اللشمانيا الذي يسببه طفيل ينتقل عبر لسعة أنثى ذبابة الرمل، وعانى المصابين من عدم توفر العلاج إلى أن قامت باستيراده وزارة الصحة.

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