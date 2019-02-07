بالفيديو | سلامة يشيد بعمل الجيش فى الجنوب بقوة ويؤكد عودة الأمن لسبها

ليبيا – أكد مبعوث أمين عام الامم المتحدة غسان سلامة عمله على تأمين شروط الانتخابات في ليبيا وأبرزها فرض القانون والأمن مشيداً بالأمن الذي حققه الجيش فى الجنوب الأمر الذي يؤكد بأن هذا الأمن الذي تحققه القوات المسلحة يعد رافداً من روافد الاستقرار لإجراء الانتخابات .

وعن الوضع الأمني والعسكري ، أكد سلامة خلال لقاء تابعت المرصد أبرز ماجاء فيه عبر قناة العربية ضمن برنامج بانوراما ، بأن علاقته مع المشير خليفة حفتر جيدة رافضاً الاتهامات التي تصفه بأنه منحاز معتبراً ذلك حديث فيه تجن ⁧.

وحول موقف البعثة و الأمم المتحدة من عمليات الجيش الليبي فى الجنوب أكد سلامة وقوفعم مع أي طرف في ليبيا يقوم بمكافحة الإرهاب ⁧.

وأضاف : ” بعد عمليات الجيش الأخيرة الأوضاع تحسنت في الجنوب والجريمة اختفت والأمن أصبح ملموس لدى المواطنين وهذا ما يهمنا ” .

وتابع : “لدينا 3 قواعد أساسية في بعثة الأمم المتحدة الأولى هي مكافحة الإرهاب وتحققت بتصفية بعض العناصر الإرهابية في الجنوب والثانية حماية المدنيين والثالثة خروج المسلحين من الحقول والموانيء النفطية مثلما حدث في خليج السدرة ” .

مباشر من #العربية | غسان سلامة يطلق سلسلة مواقف حول #ليبيا Posted by ‎قناة العربية Al Arabiya‎ on Thursday, February 7, 2019

وفيما يتعلق بالنفط فى الجنوب قال : ” بعد توقفه لأكثر من مرة مما تسبب في خسائر فادحة لليبيا ، الجيش يدخل إلى حقل الشرارة سلمياً دون قتال ومن المتوقع إن يقوم السيد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة وأستنئاف الأنتاج ” .

وأعرب سلامة عن أسفه عن أن ليبيا تخسر 30 مليون دولار يوميا جراء إغلاق حقل الشرارة النفطي وقال : ” بعد عمليات الجيش الأخيرة الأوضاع تحسنت في الجنوب والجريمة اختفت والأمن أصبح ملموس لدى المواطنين وهذا ما يهمنا ” .

وبعكس مايشاع عن وقوع جرائم تطهير عرقي كما تدعي جماعة الاخوان المسلمين ودار الإفتاء ، أكد سلامة بأن بعض الأمن عاد إلى مدينة سبها جنوبي البلاد .

وفى إطار حديثه عن الامن الذي حققه الجيش فى سبها ، قال سلامة : زرت سبها في الفترة الماضية وتحدثت مع الأهالي وكانت أوضاعهم مزرية ويشتكون من ارتفاع الجريمة وممنوعين من الخروج من بيوتهم بعد الساعة الخامسة بسبب مليشيات اجنبية من تشاد والسودان ” .

المرصد – متابعات

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