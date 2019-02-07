قواتنا المسلحة مستمرة في تطهير البلاد من الإرهاب

بنغازي-العنوان

لازالت القوات المسلحة تعمل على ملاحقة الإرهابيين والجماعات الإجرامية وقوى المعارضة التشادية لتطهير الجنوب منها.

وتمكنت القوات المسلحة منذ أن أعلنت القيادة العامة إطلاق عملية تطهير الجنوب الغربي من الجماعات المرتزقة والإجرامية، مطلع يناير الماضي، من قتل عدد من القيادات الإرهابية إضافة إلى أسر العديد من مسلحي المعارضة التشادية.

هذا وأدت العمليات العسكرية، إلى فرار المئات من المجرمين والإرهابيين عبر الحدود نحو دول الجوار الليبي.

وأعلنت القيادة العامة، يوم الأربعاء، انتهاءها من تأمين حقل الشرارة النفطي الواقع بحوض مرزق أوباري.

وأكدت، أنها مستمرة في مهامها بمكافحة الإرهاب في كافة ربوع البلاد، وكذلك تأمين الحدود الليبية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي.

وأكد الناطق باسم القيادة، العميد أحمد المسماري، أن القوات المسلحة مستمرة في المعركة حتى تطهير كامل الأراضي الليبية، وكل من يقف ضد تقدمها هو في صف العدو.

وأفاد المسماري، أن القوات المسلحة استطاعت تحديد اتجاهات العدو وهو في طريقه إلى الهزيمة.

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