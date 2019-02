المتوسط:

أكد سالم أبو خزام أحد أبناء الجنوب الليبي، أنَّ جميع القبائل في الجنوب الليبي تقف مع القوات المسلحة الليبية، وأن من يقفون ضد الجيش هم مجموعات خارجة عن القانون.

وأشار أبو خزام، إلى أنَّ حقل الشرارة من أهم المناطق في الجنوب، وأن الاشتباكات تدور بين الكتيبة 177، وبعض الخارجين عن القانون والعصابات التشادية.

ولفت أبو خزام، إلى أنه لم تصل أي قوات تابعة لحكومة الوفاق حتى الآن إلى الجنوب، وأنه لا توجد أي اشتباكات بين قوات الجيش الليبي في الشرق وقوات الجيش في حكومة الوفاق الوطني.

The post «أبو خزام»: جميع قبائل الجنوب تقف مع الجيش في حربه ضد الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية