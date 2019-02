المتوسط:

عُقد صباح اليوم الخميس الموافق 07/02/2019 بديوان وزارة الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني، الاجتماع الدوري للوزارة برئاسة وزير الحكم المحلي.

وشارك في هذا الاجتماع، وكلاء الوزارة ومدراء الإدارات والمكاتب، حيث خصص الاجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة المُشكلة بقرار وزير الحكم المحلي رقم (11) لسنة 2019 بشأن تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة.

