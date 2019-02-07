بالصور.. انتشار مكثف للشرطة النسائية ببنغازي

تواصل الشرطة النسائية انتشارها المُكثف في شوارع ومفترقات وميادين بنغازي، بالإضافة إلى تواجدها في محيط المؤسسات والمواقع الحيوية، في إطار مساعيها لتوفير الأمن.

وقالت مديرية أمن بنغازي بصفحتها في “فيسبوك”، الخميس، إن وحدة الشرطة النسائية نفذت حملة واسعة في بنغازي لمتابعة المركبات المخالفة وغير مستوفية شروط المسير الآمن على الطريق وتحرير المخالفات بحقها، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من انتشار الظواهر السلبية.

وكان مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز قد وجه رئيس الشرطة النسائية المقدم مرعية الفرجاني، لاتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والرقابية وفق القانون والمصلحة العامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبالتعامل مع الحوادث والقضايا، والوقوف على أسبابها، وللحد من الظواهر السلبية التي تتطلب تدخل العنصر النسائي.

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