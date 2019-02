أحد قيادات الجنوب يكشف سبب اندلاع اشتباكات حقل الشرارة النفطي

المتوسط:

قال عبد السلام يونس أحد قيادات الجنوب الليبي، إنَّ سبب الاشتباكات يعود لما أقدمت عليه الكتيبة 177، التي قالت إنَّ منطقة حقل الشرارة أصبحت تابعة للقوات المسلحة، وهو ما دفع أبناء قبيلة الطواق والتبو لشن الحرب على الكتيبة، باعتبارها أنها كانت مُحايدة لحفظ السلام بين القبيلتين، وأن ما فعلته يخالف مهمتها الأساسية.

وأضاف يونس، أنَّ أهالي أوباري يعتزمون طرد الكتيبة من المنطقة الآن، خاصة أنَّ حقل الشرارة النفطي يقع تحت حماية وتأمين كتيبة أخرى تابعة للمجلس الرئاسي الليبي.

