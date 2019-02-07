القبض على الإرهابي “كامل عزوز” في مصراتة

بنغازي-العنوان

ألقي اليوم الخميس بمصراتة القبض على ” عبدالقادر عبدالسلام عزوز” الشهير بـ “كامل عزوز” أحد أبرز القيادات الإرهابية الفارة من مدينة درنة، من مديرية أمن المدينة.

وأفادت مصادر، أن عملية القبض على عزوز (53 عاما) جاءت بعد علميات رصد ومتابعة من قبل الأجهزة الأمنية.

وعزوز من مواليد 1966 وهو من سكان منطقة “المغار ” بوسط درنة، وقد ذكرت مصادر أنه فر من درنة عبر الصحراء في شهر رمضان الماضي إلى البريقة ومن ثم انتقل إلى مصراتة.

وعُرف عن عزوز، إصداره الفتاوى القتل والاغتيالات لرجال الأمن والقضاء والتحريض ضدهم إبّان سيطرة القاعدة على درنة، قبل أن يسيطر عليها تنظيم داعش، والذي أعلن مبايعته له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية